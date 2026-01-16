SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AITradeBotics
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
103 (44.20%)
Perte trades:
130 (55.79%)
Meilleure transaction:
132.53 GBP
Pire transaction:
-73.63 GBP
Bénéfice brut:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perte brute:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (201.35 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
201.35 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.64%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
82 (35.19%)
Courts trades:
151 (64.81%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.29 GBP
Bénéfice moyen:
11.38 GBP
Perte moyenne:
-6.69 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-62.34 GBP)
Perte consécutive maximale:
-98.81 GBP (9)
Croissance mensuelle:
6.71%
Prévision annuelle:
81.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134.14 GBP
Maximal:
161.17 GBP (4.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.72% (161.17 GBP)
Par fonds propres:
0.80% (26.01 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.53 GBP
Pire transaction: -74 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +201.35 GBP
Perte consécutive maximale: -62.34 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-GBPReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


Aucun avis
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.