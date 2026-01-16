- Croissance
Trades:
233
Bénéfice trades:
103 (44.20%)
Perte trades:
130 (55.79%)
Meilleure transaction:
132.53 GBP
Pire transaction:
-73.63 GBP
Bénéfice brut:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perte brute:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (201.35 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
201.35 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.64%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
82 (35.19%)
Courts trades:
151 (64.81%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
1.29 GBP
Bénéfice moyen:
11.38 GBP
Perte moyenne:
-6.69 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-62.34 GBP)
Perte consécutive maximale:
-98.81 GBP (9)
Croissance mensuelle:
6.71%
Prévision annuelle:
81.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
134.14 GBP
Maximal:
161.17 GBP (4.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.72% (161.17 GBP)
Par fonds propres:
0.80% (26.01 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-GBPReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
Aucun avis
