Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-GBPReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 FXCMEU-GBPReal01 0.36 × 28 DVMarketsLimited-Main Server 1.73 × 33 IFSMarketsLimited-Main Server 1.76 × 33 FXChoice-Classic Live 3.60 × 20 ICMCapitalUK-Real 4.71 × 17 MEXIntGroup-Real 4.86 × 7 FXCM-GBPReal01 6.30 × 2221 AmanaCapital-Real 6.60 × 5