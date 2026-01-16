信号部分
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 90 USD 
增长自 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
233
盈利交易:
103 (44.20%)
亏损交易:
130 (55.79%)
最好交易:
132.53 GBP
最差交易:
-73.63 GBP
毛利:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
毛利亏损:
-870.20 GBP (277 154 pips)
最大连续赢利:
8 (201.35 GBP)
最大连续盈利:
201.35 GBP (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.87
长期交易:
82 (35.19%)
短期交易:
151 (64.81%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.29 GBP
平均利润:
11.38 GBP
平均损失:
-6.69 GBP
最大连续失误:
11 (-62.34 GBP)
最大连续亏损:
-98.81 GBP (9)
每月增长:
6.71%
年度预测:
81.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.14 GBP
最大值:
161.17 GBP (4.72%)
相对跌幅:
结余:
4.72% (161.17 GBP)
净值:
0.80% (26.01 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +132.53 GBP
最差交易: -74 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +201.35 GBP
最大连续亏损: -62.34 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-GBPReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


没有评论
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
AITradeBotics
每月90 USD
10%
0
0
USD
3.3K
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
5%
1:100
