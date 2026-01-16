- 成长
交易:
233
盈利交易:
103 (44.20%)
亏损交易:
130 (55.79%)
最好交易:
132.53 GBP
最差交易:
-73.63 GBP
毛利:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
毛利亏损:
-870.20 GBP (277 154 pips)
最大连续赢利:
8 (201.35 GBP)
最大连续盈利:
201.35 GBP (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.87
长期交易:
82 (35.19%)
短期交易:
151 (64.81%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.29 GBP
平均利润:
11.38 GBP
平均损失:
-6.69 GBP
最大连续失误:
11 (-62.34 GBP)
最大连续亏损:
-98.81 GBP (9)
每月增长:
6.71%
年度预测:
81.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.14 GBP
最大值:
161.17 GBP (4.72%)
相对跌幅:
结余:
4.72% (161.17 GBP)
净值:
0.80% (26.01 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +132.53 GBP
最差交易: -74 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +201.35 GBP
最大连续亏损: -62.34 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-GBPReal01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
