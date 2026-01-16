SegnaliSezioni
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
103 (44.20%)
Loss Trade:
130 (55.79%)
Best Trade:
132.53 GBP
Worst Trade:
-73.63 GBP
Profitto lordo:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perdita lorda:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (201.35 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
201.35 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
82 (35.19%)
Short Trade:
151 (64.81%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.29 GBP
Profitto medio:
11.38 GBP
Perdita media:
-6.69 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-62.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-98.81 GBP (9)
Crescita mensile:
6.71%
Previsione annuale:
81.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.14 GBP
Massimale:
161.17 GBP (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (161.17 GBP)
Per equità:
0.80% (26.01 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +132.53 GBP
Worst Trade: -74 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +201.35 GBP
Massima perdita consecutiva: -62.34 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


Non ci sono recensioni
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
