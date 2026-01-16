- Crescita
Trade:
233
Profit Trade:
103 (44.20%)
Loss Trade:
130 (55.79%)
Best Trade:
132.53 GBP
Worst Trade:
-73.63 GBP
Profitto lordo:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Perdita lorda:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (201.35 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
201.35 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
82 (35.19%)
Short Trade:
151 (64.81%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.29 GBP
Profitto medio:
11.38 GBP
Perdita media:
-6.69 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-62.34 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-98.81 GBP (9)
Crescita mensile:
6.71%
Previsione annuale:
81.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
134.14 GBP
Massimale:
161.17 GBP (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (161.17 GBP)
Per equità:
0.80% (26.01 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +132.53 GBP
Worst Trade: -74 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +201.35 GBP
Massima perdita consecutiva: -62.34 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-GBPReal01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
