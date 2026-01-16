СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AITradeBotics
Sanjay Radia

AITradeBotics

Sanjay Radia
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 90 USD в месяц
прирост с 2025 10%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
103 (44.20%)
Убыточных трейдов:
130 (55.79%)
Лучший трейд:
132.53 GBP
Худший трейд:
-73.63 GBP
Общая прибыль:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Общий убыток:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (201.35 GBP)
Макс. прибыль в серии:
201.35 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
82 (35.19%)
Коротких трейдов:
151 (64.81%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.29 GBP
Средняя прибыль:
11.38 GBP
Средний убыток:
-6.69 GBP
Макс. серия проигрышей:
11 (-62.34 GBP)
Макс. убыток в серии:
-98.81 GBP (9)
Прирост в месяц:
6.71%
Годовой прогноз:
81.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.14 GBP
Максимальная:
161.17 GBP (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (161.17 GBP)
По эквити:
0.80% (26.01 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 74
XAGUSD 49
EURUSD 35
GER30 31
NAS100 25
SPX500 16
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 94
XAGUSD -9
EURUSD 24
GER30 -146
NAS100 98
SPX500 247
XAUUSD 80
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 381
XAGUSD -9.9K
EURUSD 358
GER30 -81K
NAS100 52K
SPX500 15K
XAUUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +132.53 GBP
Худший трейд: -74 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +201.35 GBP
Макс. убыток в серии: -62.34 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-GBPReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.36 × 28
DVMarketsLimited-Main Server
1.73 × 33
IFSMarketsLimited-Main Server
1.76 × 33
FXChoice-Classic Live
3.60 × 20
ICMCapitalUK-Real
4.71 × 17
MEXIntGroup-Real
4.86 × 7
FXCM-GBPReal01
6.30 × 2221
AmanaCapital-Real
6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.

No martingale or grid strategies.


Нет отзывов
2026.01.16 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AITradeBotics
90 USD в месяц
10%
0
0
USD
3.3K
GBP
6
100%
233
44%
100%
1.34
1.29
GBP
5%
1:100
Копировать

