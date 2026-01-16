- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
103 (44.20%)
Убыточных трейдов:
130 (55.79%)
Лучший трейд:
132.53 GBP
Худший трейд:
-73.63 GBP
Общая прибыль:
1 171.78 GBP (257 778 pips)
Общий убыток:
-870.20 GBP (277 154 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (201.35 GBP)
Макс. прибыль в серии:
201.35 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
32.64%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
82 (35.19%)
Коротких трейдов:
151 (64.81%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.29 GBP
Средняя прибыль:
11.38 GBP
Средний убыток:
-6.69 GBP
Макс. серия проигрышей:
11 (-62.34 GBP)
Макс. убыток в серии:
-98.81 GBP (9)
Прирост в месяц:
6.71%
Годовой прогноз:
81.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.14 GBP
Максимальная:
161.17 GBP (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (161.17 GBP)
По эквити:
0.80% (26.01 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|74
|XAGUSD
|49
|EURUSD
|35
|GER30
|31
|NAS100
|25
|SPX500
|16
|XAUUSD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|94
|XAGUSD
|-9
|EURUSD
|24
|GER30
|-146
|NAS100
|98
|SPX500
|247
|XAUUSD
|80
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|381
|XAGUSD
|-9.9K
|EURUSD
|358
|GER30
|-81K
|NAS100
|52K
|SPX500
|15K
|XAUUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +132.53 GBP
Худший трейд: -74 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +201.35 GBP
Макс. убыток в серии: -62.34 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-GBPReal01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXCMEU-GBPReal01
|0.36 × 28
|
DVMarketsLimited-Main Server
|1.73 × 33
|
IFSMarketsLimited-Main Server
|1.76 × 33
|
FXChoice-Classic Live
|3.60 × 20
|
ICMCapitalUK-Real
|4.71 × 17
|
MEXIntGroup-Real
|4.86 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|6.30 × 2221
|
AmanaCapital-Real
|6.60 × 5
AI-TradeBotics delivers server-assisted quantitative trading signals for indices, FX, and metals.
Signals are generated using pre-trained analytical models and executed locally with structured risk management.
No martingale or grid strategies.
