İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
218 (38.58%)
Zararla kapanan işlemler:
347 (61.42%)
En iyi işlem:
1 497.60 USD
En kötü işlem:
-1 652.00 USD
Brüt kâr:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Brüt zarar:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10 582.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 582.18 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
46.71%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
381 (67.43%)
Satış işlemleri:
184 (32.57%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
18.13 USD
Ortalama kâr:
587.55 USD
Ortalama zarar:
-339.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-17 034.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 034.51 USD (20)
Aylık büyüme:
-32.74%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 517.25 USD
Maksimum:
17 464.66 USD (61.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.71% (6 310.62 USD)
Varlığa göre:
6.82% (1 011.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 497.60 USD
En kötü işlem: -1 652 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +10 582.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 034.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
