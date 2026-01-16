SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
218 (38.58%)
Zararla kapanan işlemler:
347 (61.42%)
En iyi işlem:
1 497.60 USD
En kötü işlem:
-1 652.00 USD
Brüt kâr:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Brüt zarar:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10 582.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 582.18 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
46.71%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
381 (67.43%)
Satış işlemleri:
184 (32.57%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
18.13 USD
Ortalama kâr:
587.55 USD
Ortalama zarar:
-339.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-17 034.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17 034.51 USD (20)
Aylık büyüme:
-32.74%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 517.25 USD
Maksimum:
17 464.66 USD (61.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.71% (6 310.62 USD)
Varlığa göre:
6.82% (1 011.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 497.60 USD
En kötü işlem: -1 652 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +10 582.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 034.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
293 daha fazla...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
İnceleme yok
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sivernust
Ayda 30 USD
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50
