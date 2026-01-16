- Crescimento
Negociações:
565
Negociações com lucro:
218 (38.58%)
Negociações com perda:
347 (61.42%)
Melhor negociação:
1 497.60 USD
Pior negociação:
-1 652.00 USD
Lucro bruto:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Perda bruta:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10 582.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
46.71%
Depósito máximo carregado:
14.45%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
381 (67.43%)
Negociações curtas:
184 (32.57%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
18.13 USD
Lucro médio:
587.55 USD
Perda média:
-339.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-17 034.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17 034.51 USD (20)
Crescimento mensal:
-32.74%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 517.25 USD
Máximo:
17 464.66 USD (61.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.71% (6 310.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.82% (1 011.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 497.60 USD
Pior negociação: -1 652 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +10 582.18 USD
Máxima perda consecutiva: -17 034.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
183%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
USD
73%
1:50