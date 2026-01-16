SinaisSeções
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 comentários
Confiabilidade
83 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
565
Negociações com lucro:
218 (38.58%)
Negociações com perda:
347 (61.42%)
Melhor negociação:
1 497.60 USD
Pior negociação:
-1 652.00 USD
Lucro bruto:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Perda bruta:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10 582.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
46.71%
Depósito máximo carregado:
14.45%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
381 (67.43%)
Negociações curtas:
184 (32.57%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
18.13 USD
Lucro médio:
587.55 USD
Perda média:
-339.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-17 034.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17 034.51 USD (20)
Crescimento mensal:
-32.74%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 517.25 USD
Máximo:
17 464.66 USD (61.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.71% (6 310.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.82% (1 011.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 497.60 USD
Pior negociação: -1 652 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +10 582.18 USD
Máxima perda consecutiva: -17 034.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
293 mais ...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Sem comentários
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sivernust
30 USD por mês
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50
