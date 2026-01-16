信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0条评论
可靠性
83
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
565
盈利交易:
218 (38.58%)
亏损交易:
347 (61.42%)
最好交易:
1 497.60 USD
最差交易:
-1 652.00 USD
毛利:
128 085.94 USD (764 049 pips)
毛利亏损:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
最大连续赢利:
8 (10 582.18 USD)
最大连续盈利:
10 582.18 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.71%
最大入金加载:
14.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.59
长期交易:
381 (67.43%)
短期交易:
184 (32.57%)
利润因子:
1.09
预期回报:
18.13 USD
平均利润:
587.55 USD
平均损失:
-339.60 USD
最大连续失误:
20 (-17 034.51 USD)
最大连续亏损:
-17 034.51 USD (20)
每月增长:
-32.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 517.25 USD
最大值:
17 464.66 USD (61.91%)
相对跌幅:
结余:
72.71% (6 310.62 USD)
净值:
6.82% (1 011.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 497.60 USD
最差交易: -1 652 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +10 582.18 USD
最大连续亏损: -17 034.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
没有评论
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sivernust
每月30 USD
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50
