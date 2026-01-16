- 成长
交易:
565
盈利交易:
218 (38.58%)
亏损交易:
347 (61.42%)
最好交易:
1 497.60 USD
最差交易:
-1 652.00 USD
毛利:
128 085.94 USD (764 049 pips)
毛利亏损:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
最大连续赢利:
8 (10 582.18 USD)
最大连续盈利:
10 582.18 USD (8)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
46.71%
最大入金加载:
14.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.59
长期交易:
381 (67.43%)
短期交易:
184 (32.57%)
利润因子:
1.09
预期回报:
18.13 USD
平均利润:
587.55 USD
平均损失:
-339.60 USD
最大连续失误:
20 (-17 034.51 USD)
最大连续亏损:
-17 034.51 USD (20)
每月增长:
-32.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 517.25 USD
最大值:
17 464.66 USD (61.91%)
相对跌幅:
结余:
72.71% (6 310.62 USD)
净值:
6.82% (1 011.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 497.60 USD
最差交易: -1 652 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +10 582.18 USD
最大连续亏损: -17 034.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
