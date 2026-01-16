- Прирост
Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
218 (38.58%)
Убыточных трейдов:
347 (61.42%)
Лучший трейд:
1 497.60 USD
Худший трейд:
-1 652.00 USD
Общая прибыль:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Общий убыток:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10 582.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 582.18 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
46.71%
Макс. загрузка депозита:
14.45%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
381 (67.43%)
Коротких трейдов:
184 (32.57%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
18.13 USD
Средняя прибыль:
587.55 USD
Средний убыток:
-339.60 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-17 034.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 034.51 USD (20)
Прирост в месяц:
-32.74%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 517.25 USD
Максимальная:
17 464.66 USD (61.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.71% (6 310.62 USD)
По эквити:
6.82% (1 011.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 497.60 USD
Худший трейд: -1 652 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +10 582.18 USD
Макс. убыток в серии: -17 034.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
еще 293...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
183%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
USD
73%
1:50