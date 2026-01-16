СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 отзывов
Надежность
83 недели
0 / 0 USD

прирост с 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
218 (38.58%)
Убыточных трейдов:
347 (61.42%)
Лучший трейд:
1 497.60 USD
Худший трейд:
-1 652.00 USD
Общая прибыль:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Общий убыток:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10 582.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 582.18 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
46.71%
Макс. загрузка депозита:
14.45%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
381 (67.43%)
Коротких трейдов:
184 (32.57%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
18.13 USD
Средняя прибыль:
587.55 USD
Средний убыток:
-339.60 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-17 034.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 034.51 USD (20)
Прирост в месяц:
-32.74%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 517.25 USD
Максимальная:
17 464.66 USD (61.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.71% (6 310.62 USD)
По эквити:
6.82% (1 011.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 497.60 USD
Худший трейд: -1 652 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +10 582.18 USD
Макс. убыток в серии: -17 034.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
еще 293...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Нет отзывов
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sivernust
30 USD в месяц
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50


