Trades:
565
Bénéfice trades:
218 (38.58%)
Perte trades:
347 (61.42%)
Meilleure transaction:
1 497.60 USD
Pire transaction:
-1 652.00 USD
Bénéfice brut:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Perte brute:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (10 582.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 582.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
46.71%
Charge de dépôt maximale:
14.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
381 (67.43%)
Courts trades:
184 (32.57%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
18.13 USD
Bénéfice moyen:
587.55 USD
Perte moyenne:
-339.60 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-17 034.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-17 034.51 USD (20)
Croissance mensuelle:
-32.74%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 517.25 USD
Maximal:
17 464.66 USD (61.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.71% (6 310.62 USD)
Par fonds propres:
6.82% (1 011.15 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 497.60 USD
Pire transaction: -1 652 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +10 582.18 USD
Perte consécutive maximale: -17 034.51 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Aucun avis
