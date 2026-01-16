- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
565
Gewinntrades:
218 (38.58%)
Verlusttrades:
347 (61.42%)
Bester Trade:
1 497.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 652.00 USD
Bruttoprofit:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Bruttoverlust:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (10 582.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 582.18 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
46.71%
Max deposit load:
14.45%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
381 (67.43%)
Short-Positionen:
184 (32.57%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
18.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
587.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-339.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-17 034.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 034.51 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-32.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 517.25 USD
Maximaler:
17 464.66 USD (61.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.71% (6 310.62 USD)
Kapital:
6.82% (1 011.15 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 497.60 USD
Schlechtester Trade: -1 652 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 582.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 034.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
noch 293 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
183%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
USD
73%
1:50