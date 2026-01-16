SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
83 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
565
Gewinntrades:
218 (38.58%)
Verlusttrades:
347 (61.42%)
Bester Trade:
1 497.60 USD
Schlechtester Trade:
-1 652.00 USD
Bruttoprofit:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Bruttoverlust:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (10 582.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 582.18 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
46.71%
Max deposit load:
14.45%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
381 (67.43%)
Short-Positionen:
184 (32.57%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
18.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
587.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-339.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-17 034.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17 034.51 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-32.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 517.25 USD
Maximaler:
17 464.66 USD (61.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.71% (6 310.62 USD)
Kapital:
6.82% (1 011.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 497.60 USD
Schlechtester Trade: -1 652 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10 582.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 034.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
noch 293 ...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Keine Bewertungen
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
