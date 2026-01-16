シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
レビュー0件
信頼性
83週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
565
利益トレード:
218 (38.58%)
損失トレード:
347 (61.42%)
ベストトレード:
1 497.60 USD
最悪のトレード:
-1 652.00 USD
総利益:
128 085.94 USD (764 049 pips)
総損失:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
最大連続の勝ち:
8 (10 582.18 USD)
最大連続利益:
10 582.18 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
46.71%
最大入金額:
14.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
381 (67.43%)
短いトレード:
184 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
18.13 USD
平均利益:
587.55 USD
平均損失:
-339.60 USD
最大連続の負け:
20 (-17 034.51 USD)
最大連続損失:
-17 034.51 USD (20)
月間成長:
-32.74%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 517.25 USD
最大の:
17 464.66 USD (61.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.71% (6 310.62 USD)
エクイティによる:
6.82% (1 011.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 497.60 USD
最悪のトレード: -1 652 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +10 582.18 USD
最大連続損失: -17 034.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
293 より多く...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
レビューなし
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
