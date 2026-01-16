- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
565
利益トレード:
218 (38.58%)
損失トレード:
347 (61.42%)
ベストトレード:
1 497.60 USD
最悪のトレード:
-1 652.00 USD
総利益:
128 085.94 USD (764 049 pips)
総損失:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
最大連続の勝ち:
8 (10 582.18 USD)
最大連続利益:
10 582.18 USD (8)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
46.71%
最大入金額:
14.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
381 (67.43%)
短いトレード:
184 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
18.13 USD
平均利益:
587.55 USD
平均損失:
-339.60 USD
最大連続の負け:
20 (-17 034.51 USD)
最大連続損失:
-17 034.51 USD (20)
月間成長:
-32.74%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 517.25 USD
最大の:
17 464.66 USD (61.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.71% (6 310.62 USD)
エクイティによる:
6.82% (1 011.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 497.60 USD
最悪のトレード: -1 652 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +10 582.18 USD
最大連続損失: -17 034.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
レビューなし
