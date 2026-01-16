SegnaliSezioni
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
218 (38.58%)
Loss Trade:
347 (61.42%)
Best Trade:
1 497.60 USD
Worst Trade:
-1 652.00 USD
Profitto lordo:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Perdita lorda:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10 582.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
46.71%
Massimo carico di deposito:
14.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
381 (67.43%)
Short Trade:
184 (32.57%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
18.13 USD
Profitto medio:
587.55 USD
Perdita media:
-339.60 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-17 034.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 034.51 USD (20)
Crescita mensile:
-32.74%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 517.25 USD
Massimale:
17 464.66 USD (61.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.71% (6 310.62 USD)
Per equità:
6.82% (1 011.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 497.60 USD
Worst Trade: -1 652 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +10 582.18 USD
Massima perdita consecutiva: -17 034.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Non ci sono recensioni
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sivernust
30USD al mese
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.