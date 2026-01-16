- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
218 (38.58%)
Loss Trade:
347 (61.42%)
Best Trade:
1 497.60 USD
Worst Trade:
-1 652.00 USD
Profitto lordo:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Perdita lorda:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10 582.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
46.71%
Massimo carico di deposito:
14.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
381 (67.43%)
Short Trade:
184 (32.57%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
18.13 USD
Profitto medio:
587.55 USD
Perdita media:
-339.60 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-17 034.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 034.51 USD (20)
Crescita mensile:
-32.74%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 517.25 USD
Massimale:
17 464.66 USD (61.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.71% (6 310.62 USD)
Per equità:
6.82% (1 011.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 497.60 USD
Worst Trade: -1 652 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +10 582.18 USD
Massima perdita consecutiva: -17 034.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
183%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
USD
73%
1:50