트레이드:
565
이익 거래:
218 (38.58%)
손실 거래:
347 (61.42%)
최고의 거래:
1 497.60 USD
최악의 거래:
-1 652.00 USD
총 수익:
128 085.94 USD (764 049 pips)
총 손실:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
연속 최대 이익:
8 (10 582.18 USD)
연속 최대 이익:
10 582.18 USD (8)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
46.71%
최대 입금량:
14.45%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
381 (67.43%)
숏(주식차입매도):
184 (32.57%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
18.13 USD
평균 이익:
587.55 USD
평균 손실:
-339.60 USD
연속 최대 손실:
20 (-17 034.51 USD)
연속 최대 손실:
-17 034.51 USD (20)
월별 성장률:
-32.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 517.25 USD
최대한의:
17 464.66 USD (61.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.71% (6 310.62 USD)
자본금별:
6.82% (1 011.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
리뷰 없음
