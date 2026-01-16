시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 리뷰
안정성
83
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
565
이익 거래:
218 (38.58%)
손실 거래:
347 (61.42%)
최고의 거래:
1 497.60 USD
최악의 거래:
-1 652.00 USD
총 수익:
128 085.94 USD (764 049 pips)
총 손실:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
연속 최대 이익:
8 (10 582.18 USD)
연속 최대 이익:
10 582.18 USD (8)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
46.71%
최대 입금량:
14.45%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.59
롱(주식매수):
381 (67.43%)
숏(주식차입매도):
184 (32.57%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
18.13 USD
평균 이익:
587.55 USD
평균 손실:
-339.60 USD
연속 최대 손실:
20 (-17 034.51 USD)
연속 최대 손실:
-17 034.51 USD (20)
월별 성장률:
-32.74%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 517.25 USD
최대한의:
17 464.66 USD (61.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
72.71% (6 310.62 USD)
자본금별:
6.82% (1 011.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 497.60 USD
최악의 거래: -1 652 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +10 582.18 USD
연속 최대 손실: -17 034.51 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
293 더...
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
리뷰 없음
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
