SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sivernust
Reynathaniel Dhika Anggara

Sivernust

Reynathaniel Dhika Anggara
0 comentarios
Fiabilidad
83 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 183%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
565
Transacciones Rentables:
218 (38.58%)
Transacciones Irrentables:
347 (61.42%)
Mejor transacción:
1 497.60 USD
Peor transacción:
-1 652.00 USD
Beneficio Bruto:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (10 582.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
46.71%
Carga máxima del depósito:
14.45%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
381 (67.43%)
Transacciones Cortas:
184 (32.57%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
18.13 USD
Beneficio medio:
587.55 USD
Pérdidas medias:
-339.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-17 034.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 034.51 USD (20)
Crecimiento al mes:
-32.74%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 517.25 USD
Máxima:
17 464.66 USD (61.91%)
Reducción relativa:
De balance:
72.71% (6 310.62 USD)
De fondos:
6.82% (1 011.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 532
GBPJPY 15
CHFJPY 4
CADJPY 3
EURJPY 3
USDJPY 3
NQ100.R 2
SP500.R 2
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10K
GBPJPY -60
CHFJPY -23
CADJPY -79
EURJPY -86
USDJPY 61
NQ100.R -2
SP500.R -1
GBPUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 135K
GBPJPY -981
CHFJPY -116
CADJPY -1.8K
EURJPY -2.2K
USDJPY 718
NQ100.R -950
SP500.R -400
GBPUSD -350
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 497.60 USD
Peor transacción: -1 652 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +10 582.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 034.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 5
otros 293...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
No hay comentarios
2026.01.16 15:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.86% of days out of 579 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 15:58
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sivernust
30 USD al mes
183%
0
0
USD
13K
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
73%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.