- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
565
Transacciones Rentables:
218 (38.58%)
Transacciones Irrentables:
347 (61.42%)
Mejor transacción:
1 497.60 USD
Peor transacción:
-1 652.00 USD
Beneficio Bruto:
128 085.94 USD (764 049 pips)
Pérdidas Brutas:
-117 840.91 USD (635 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (10 582.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 582.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
46.71%
Carga máxima del depósito:
14.45%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
381 (67.43%)
Transacciones Cortas:
184 (32.57%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
18.13 USD
Beneficio medio:
587.55 USD
Pérdidas medias:
-339.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-17 034.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17 034.51 USD (20)
Crecimiento al mes:
-32.74%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 517.25 USD
Máxima:
17 464.66 USD (61.91%)
Reducción relativa:
De balance:
72.71% (6 310.62 USD)
De fondos:
6.82% (1 011.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|GBPJPY
|15
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|2
|SP500.R
|2
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10K
|GBPJPY
|-60
|CHFJPY
|-23
|CADJPY
|-79
|EURJPY
|-86
|USDJPY
|61
|NQ100.R
|-2
|SP500.R
|-1
|GBPUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPJPY
|-981
|CHFJPY
|-116
|CADJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-2.2K
|USDJPY
|718
|NQ100.R
|-950
|SP500.R
|-400
|GBPUSD
|-350
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 497.60 USD
Peor transacción: -1 652 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +10 582.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17 034.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 5
otros 293...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Amidst the inherent uncertainties of the trading world, we provide a proven, methodical approach. Every signal we deliver is not a gamble; it is the result of rigorous multi-dimensional analysis and stringent discipline.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
183%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
83
0%
565
38%
47%
1.08
18.13
USD
USD
73%
1:50