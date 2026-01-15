SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 143
Kârla kapanan işlemler:
3 763 (46.21%)
Zararla kapanan işlemler:
4 380 (53.79%)
En iyi işlem:
318.45 EUR
En kötü işlem:
-277.31 EUR
Brüt kâr:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Brüt zarar:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 088.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
41.78%
Maks. mevduat yükü:
8.01%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
4 798 (58.92%)
Satış işlemleri:
3 345 (41.08%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.11 EUR
Ortalama kâr:
17.91 EUR
Ortalama zarar:
-15.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-1 351.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 358.35 EUR (5)
Aylık büyüme:
16.45%
Yıllık tahmin:
199.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 899.27 EUR
Maksimum:
7 019.47 EUR (229.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.92% (7 019.47 EUR)
Varlığa göre:
0.67% (117.68 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1183
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[NQ100] 1.7K
US100 818
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[NQ100] 3.3M
US100 138K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +318.45 EUR
En kötü işlem: -277 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 088.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 351.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
İnceleme yok
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.