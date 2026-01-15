- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 143
Kârla kapanan işlemler:
3 763 (46.21%)
Zararla kapanan işlemler:
4 380 (53.79%)
En iyi işlem:
318.45 EUR
En kötü işlem:
-277.31 EUR
Brüt kâr:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Brüt zarar:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 088.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
41.78%
Maks. mevduat yükü:
8.01%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
4 798 (58.92%)
Satış işlemleri:
3 345 (41.08%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.11 EUR
Ortalama kâr:
17.91 EUR
Ortalama zarar:
-15.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-1 351.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 358.35 EUR (5)
Aylık büyüme:
16.45%
Yıllık tahmin:
199.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 899.27 EUR
Maksimum:
7 019.47 EUR (229.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.92% (7 019.47 EUR)
Varlığa göre:
0.67% (117.68 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1183
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|818
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|138K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +318.45 EUR
En kötü işlem: -277 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 088.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 351.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
