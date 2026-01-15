- 자본
- 축소
트레이드:
8 161
이익 거래:
3 771 (46.20%)
손실 거래:
4 390 (53.79%)
최고의 거래:
318.45 EUR
최악의 거래:
-277.31 EUR
총 수익:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
총 손실:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
연속 최대 이익:
42 (1 088.61 EUR)
연속 최대 이익:
1 491.24 EUR (36)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.10%
최대 입금량:
8.01%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
147
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
4 816 (59.01%)
숏(주식차입매도):
3 345 (40.99%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.09 EUR
평균 이익:
17.87 EUR
평균 손실:
-15.18 EUR
연속 최대 손실:
50 (-1 351.50 EUR)
연속 최대 손실:
-1 358.35 EUR (5)
월별 성장률:
15.53%
연간 예측:
188.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 899.27 EUR
최대한의:
7 019.47 EUR (229.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.92% (7 019.47 EUR)
자본금별:
0.67% (117.68 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1201
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|660
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|111K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +318.45 EUR
최악의 거래: -277 EUR
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 088.61 EUR
연속 최대 손실: -1 351.50 EUR
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
75
0%
8 161
46%
43%
1.01
0.09
EUR
EUR
45%
1:100