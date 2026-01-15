시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 리뷰
안정성
75
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 4%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 161
이익 거래:
3 771 (46.20%)
손실 거래:
4 390 (53.79%)
최고의 거래:
318.45 EUR
최악의 거래:
-277.31 EUR
총 수익:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
총 손실:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
연속 최대 이익:
42 (1 088.61 EUR)
연속 최대 이익:
1 491.24 EUR (36)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.10%
최대 입금량:
8.01%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
147
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
4 816 (59.01%)
숏(주식차입매도):
3 345 (40.99%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.09 EUR
평균 이익:
17.87 EUR
평균 손실:
-15.18 EUR
연속 최대 손실:
50 (-1 351.50 EUR)
연속 최대 손실:
-1 358.35 EUR (5)
월별 성장률:
15.53%
연간 예측:
188.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 899.27 EUR
최대한의:
7 019.47 EUR (229.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.92% (7 019.47 EUR)
자본금별:
0.67% (117.68 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1201
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
[NQ100] 1.7K
US100 660
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
[NQ100] 3.3M
US100 111K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +318.45 EUR
최악의 거래: -277 EUR
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 088.61 EUR
연속 최대 손실: -1 351.50 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AdmiralsGroup-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
리뷰 없음
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.