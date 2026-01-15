SinaisSeções
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 143
Negociações com lucro:
3 763 (46.21%)
Negociações com perda:
4 380 (53.79%)
Melhor negociação:
318.45 EUR
Pior negociação:
-277.31 EUR
Lucro bruto:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Perda bruta:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (1 088.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
41.78%
Depósito máximo carregado:
8.01%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
149
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
4 798 (58.92%)
Negociações curtas:
3 345 (41.08%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.11 EUR
Lucro médio:
17.91 EUR
Perda média:
-15.18 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
50 (-1 351.50 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 358.35 EUR (5)
Crescimento mensal:
16.45%
Previsão anual:
199.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 899.27 EUR
Máximo:
7 019.47 EUR (229.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.92% (7 019.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (117.68 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1183
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
[NQ100] 1.7K
US100 818
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
[NQ100] 3.3M
US100 138K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +318.45 EUR
Pior negociação: -277 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 088.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 351.50 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Sem comentários
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
