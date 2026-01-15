- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 143
Negociações com lucro:
3 763 (46.21%)
Negociações com perda:
4 380 (53.79%)
Melhor negociação:
318.45 EUR
Pior negociação:
-277.31 EUR
Lucro bruto:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Perda bruta:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (1 088.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
41.78%
Depósito máximo carregado:
8.01%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
149
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
4 798 (58.92%)
Negociações curtas:
3 345 (41.08%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.11 EUR
Lucro médio:
17.91 EUR
Perda média:
-15.18 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
50 (-1 351.50 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 358.35 EUR (5)
Crescimento mensal:
16.45%
Previsão anual:
199.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 899.27 EUR
Máximo:
7 019.47 EUR (229.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.92% (7 019.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (117.68 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1183
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|818
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|138K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +318.45 EUR
Pior negociação: -277 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 088.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 351.50 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
