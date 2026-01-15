- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 161
Прибыльных трейдов:
3 771 (46.20%)
Убыточных трейдов:
4 390 (53.79%)
Лучший трейд:
318.45 EUR
Худший трейд:
-277.31 EUR
Общая прибыль:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Общий убыток:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (1 088.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 491.24 EUR (36)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
43.10%
Макс. загрузка депозита:
8.01%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
4 816 (59.01%)
Коротких трейдов:
3 345 (40.99%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.09 EUR
Средняя прибыль:
17.87 EUR
Средний убыток:
-15.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
50 (-1 351.50 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 358.35 EUR (5)
Прирост в месяц:
15.53%
Годовой прогноз:
188.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 899.27 EUR
Максимальная:
7 019.47 EUR (229.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.92% (7 019.47 EUR)
По эквити:
0.67% (117.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1201
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|660
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|111K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +318.45 EUR
Худший трейд: -277 EUR
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 088.61 EUR
Макс. убыток в серии: -1 351.50 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
75
0%
8 161
46%
43%
1.01
0.09
EUR
EUR
45%
1:100