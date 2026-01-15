СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 4%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 161
Прибыльных трейдов:
3 771 (46.20%)
Убыточных трейдов:
4 390 (53.79%)
Лучший трейд:
318.45 EUR
Худший трейд:
-277.31 EUR
Общая прибыль:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Общий убыток:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (1 088.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 491.24 EUR (36)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
43.10%
Макс. загрузка депозита:
8.01%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
4 816 (59.01%)
Коротких трейдов:
3 345 (40.99%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.09 EUR
Средняя прибыль:
17.87 EUR
Средний убыток:
-15.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
50 (-1 351.50 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 358.35 EUR (5)
Прирост в месяц:
15.53%
Годовой прогноз:
188.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 899.27 EUR
Максимальная:
7 019.47 EUR (229.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.92% (7 019.47 EUR)
По эквити:
0.67% (117.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1201
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
[NQ100] 1.7K
US100 660
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
[NQ100] 3.3M
US100 111K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +318.45 EUR
Худший трейд: -277 EUR
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 088.61 EUR
Макс. убыток в серии: -1 351.50 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Нет отзывов
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.