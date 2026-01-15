SignauxSections
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 143
Bénéfice trades:
3 763 (46.21%)
Perte trades:
4 380 (53.79%)
Meilleure transaction:
318.45 EUR
Pire transaction:
-277.31 EUR
Bénéfice brut:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Perte brute:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (1 088.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 491.24 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
39.88%
Charge de dépôt maximale:
8.01%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
149
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
4 798 (58.92%)
Courts trades:
3 345 (41.08%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.11 EUR
Bénéfice moyen:
17.91 EUR
Perte moyenne:
-15.18 EUR
Pertes consécutives maximales:
50 (-1 351.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 358.35 EUR (5)
Croissance mensuelle:
16.45%
Prévision annuelle:
199.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 899.27 EUR
Maximal:
7 019.47 EUR (229.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.92% (7 019.47 EUR)
Par fonds propres:
0.67% (117.68 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1183
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[NQ100] 1.7K
US100 818
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[NQ100] 3.3M
US100 138K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +318.45 EUR
Pire transaction: -277 EUR
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 088.61 EUR
Perte consécutive maximale: -1 351.50 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Aucun avis
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.