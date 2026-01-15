SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 152
Gewinntrades:
3 771 (46.25%)
Verlusttrades:
4 381 (53.74%)
Bester Trade:
318.45 EUR
Schlechtester Trade:
-277.31 EUR
Bruttoprofit:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Bruttoverlust:
-66 496.84 EUR (26 904 664 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (1 088.61 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
43.10%
Max deposit load:
8.01%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
4 807 (58.97%)
Short-Positionen:
3 345 (41.03%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 EUR
Durchschnittlicher Profit:
17.87 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.18 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
50 (-1 351.50 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 358.35 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
16.48%
Jahresprognose:
199.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 899.27 EUR
Maximaler:
7 019.47 EUR (229.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.92% (7 019.47 EUR)
Kapital:
0.67% (117.68 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1192
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
[NQ100] 1.7K
US100 823
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
[NQ100] 3.3M
US100 139K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +318.45 EUR
Schlechtester Trade: -277 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 088.61 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 351.50 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsGroup-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Piotr
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
17K
EUR
75
0%
8 152
46%
43%
1.01
0.11
EUR
45%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.