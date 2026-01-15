- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8 152
Gewinntrades:
3 771 (46.25%)
Verlusttrades:
4 381 (53.74%)
Bester Trade:
318.45 EUR
Schlechtester Trade:
-277.31 EUR
Bruttoprofit:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Bruttoverlust:
-66 496.84 EUR (26 904 664 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (1 088.61 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
43.10%
Max deposit load:
8.01%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
4 807 (58.97%)
Short-Positionen:
3 345 (41.03%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 EUR
Durchschnittlicher Profit:
17.87 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-15.18 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
50 (-1 351.50 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 358.35 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
16.48%
Jahresprognose:
199.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 899.27 EUR
Maximaler:
7 019.47 EUR (229.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.92% (7 019.47 EUR)
Kapital:
0.67% (117.68 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1192
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|823
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|139K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +318.45 EUR
Schlechtester Trade: -277 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 088.61 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 351.50 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsGroup-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
