Total de Trades:
8 161
Transacciones Rentables:
3 771 (46.20%)
Transacciones Irrentables:
4 390 (53.79%)
Mejor transacción:
318.45 EUR
Peor transacción:
-277.31 EUR
Beneficio Bruto:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (1 088.61 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
43.10%
Carga máxima del depósito:
8.01%
Último trade:
55 minutos
Trades a la semana:
147
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
4 816 (59.01%)
Transacciones Cortas:
3 345 (40.99%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.09 EUR
Beneficio medio:
17.87 EUR
Pérdidas medias:
-15.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
50 (-1 351.50 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 358.35 EUR (5)
Crecimiento al mes:
15.53%
Pronóstico anual:
188.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 899.27 EUR
Máxima:
7 019.47 EUR (229.77%)
Reducción relativa:
De balance:
44.92% (7 019.47 EUR)
De fondos:
0.67% (117.68 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1201
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|660
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|111K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +318.45 EUR
Peor transacción: -277 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 088.61 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 351.50 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AdmiralsGroup-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
75
0%
8 161
46%
43%
1.01
0.09
EUR
EUR
45%
1:100