SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 4%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 161
Transacciones Rentables:
3 771 (46.20%)
Transacciones Irrentables:
4 390 (53.79%)
Mejor transacción:
318.45 EUR
Peor transacción:
-277.31 EUR
Beneficio Bruto:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Pérdidas Brutas:
-66 640.19 EUR (26 932 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (1 088.61 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
43.10%
Carga máxima del depósito:
8.01%
Último trade:
55 minutos
Trades a la semana:
147
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
4 816 (59.01%)
Transacciones Cortas:
3 345 (40.99%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.09 EUR
Beneficio medio:
17.87 EUR
Pérdidas medias:
-15.18 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
50 (-1 351.50 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 358.35 EUR (5)
Crecimiento al mes:
15.53%
Pronóstico anual:
188.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 899.27 EUR
Máxima:
7 019.47 EUR (229.77%)
Reducción relativa:
De balance:
44.92% (7 019.47 EUR)
De fondos:
0.67% (117.68 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1201
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
[NQ100] 1.7K
US100 660
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
[NQ100] 3.3M
US100 111K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +318.45 EUR
Peor transacción: -277 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 088.61 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 351.50 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AdmiralsGroup-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Piotr
30 USD al mes
4%
0
0
USD
17K
EUR
75
0%
8 161
46%
43%
1.01
0.09
EUR
45%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.