いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Ava-Demo 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.19 × 99 AdmiralsGroup-Live3 0.70 × 174 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは