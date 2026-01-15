- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 152
利益トレード:
3 771 (46.25%)
損失トレード:
4 381 (53.74%)
ベストトレード:
318.45 EUR
最悪のトレード:
-277.31 EUR
総利益:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
総損失:
-66 496.84 EUR (26 904 664 pips)
最大連続の勝ち:
42 (1 088.61 EUR)
最大連続利益:
1 491.24 EUR (36)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
43.10%
最大入金額:
8.01%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
141
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
4 807 (58.97%)
短いトレード:
3 345 (41.03%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.11 EUR
平均利益:
17.87 EUR
平均損失:
-15.18 EUR
最大連続の負け:
50 (-1 351.50 EUR)
最大連続損失:
-1 358.35 EUR (5)
月間成長:
16.48%
年間予想:
199.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 899.27 EUR
最大の:
7 019.47 EUR (229.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.92% (7 019.47 EUR)
エクイティによる:
0.67% (117.68 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1192
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|823
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|139K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +318.45 EUR
最悪のトレード: -277 EUR
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 088.61 EUR
最大連続損失: -1 351.50 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
