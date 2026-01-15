シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
レビュー0件
信頼性
75週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 152
利益トレード:
3 771 (46.25%)
損失トレード:
4 381 (53.74%)
ベストトレード:
318.45 EUR
最悪のトレード:
-277.31 EUR
総利益:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
総損失:
-66 496.84 EUR (26 904 664 pips)
最大連続の勝ち:
42 (1 088.61 EUR)
最大連続利益:
1 491.24 EUR (36)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
43.10%
最大入金額:
8.01%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
141
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
4 807 (58.97%)
短いトレード:
3 345 (41.03%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.11 EUR
平均利益:
17.87 EUR
平均損失:
-15.18 EUR
最大連続の負け:
50 (-1 351.50 EUR)
最大連続損失:
-1 358.35 EUR (5)
月間成長:
16.48%
年間予想:
199.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 899.27 EUR
最大の:
7 019.47 EUR (229.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.92% (7 019.47 EUR)
エクイティによる:
0.67% (117.68 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1192
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
[NQ100] 1.7K
US100 823
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
[NQ100] 3.3M
US100 139K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +318.45 EUR
最悪のトレード: -277 EUR
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 088.61 EUR
最大連続損失: -1 351.50 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
レビューなし
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
