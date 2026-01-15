SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Piotr
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 reviews
Reliability
75 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
8 151
Profit Trades:
3 771 (46.26%)
Loss Trades:
4 380 (53.74%)
Best trade:
318.45 EUR
Worst trade:
-277.31 EUR
Gross Profit:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Gross Loss:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (1 088.61 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
43.10%
Max deposit load:
8.01%
Latest trade:
14 minutes ago
Trades per week:
140
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
4 806 (58.96%)
Short Trades:
3 345 (41.04%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.11 EUR
Average Profit:
17.87 EUR
Average Loss:
-15.18 EUR
Maximum consecutive losses:
50 (-1 351.50 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 358.35 EUR (5)
Monthly growth:
16.49%
Annual Forecast:
200.10%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 899.27 EUR
Maximal:
7 019.47 EUR (229.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.92% (7 019.47 EUR)
By Equity:
0.67% (117.68 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1191
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
[NQ100] 1.7K
US100 825
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
[NQ100] 3.3M
US100 139K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +318.45 EUR
Worst trade: -277 EUR
Maximum consecutive wins: 36
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +1 088.61 EUR
Maximal consecutive loss: -1 351.50 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AdmiralsGroup-Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
No reviews
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Copy

