- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
8 151
Profit Trades:
3 771 (46.26%)
Loss Trades:
4 380 (53.74%)
Best trade:
318.45 EUR
Worst trade:
-277.31 EUR
Gross Profit:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
Gross Loss:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Maximum consecutive wins:
42 (1 088.61 EUR)
Maximal consecutive profit:
1 491.24 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
43.10%
Max deposit load:
8.01%
Latest trade:
14 minutes ago
Trades per week:
140
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
0.13
Long Trades:
4 806 (58.96%)
Short Trades:
3 345 (41.04%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.11 EUR
Average Profit:
17.87 EUR
Average Loss:
-15.18 EUR
Maximum consecutive losses:
50 (-1 351.50 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 358.35 EUR (5)
Monthly growth:
16.49%
Annual Forecast:
200.10%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 899.27 EUR
Maximal:
7 019.47 EUR (229.77%)
Relative drawdown:
By Balance:
44.92% (7 019.47 EUR)
By Equity:
0.67% (117.68 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1191
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|825
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|139K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Best trade: +318.45 EUR
Worst trade: -277 EUR
Maximum consecutive wins: 36
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +1 088.61 EUR
Maximal consecutive loss: -1 351.50 EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AdmiralsGroup-Live3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
5%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
75
0%
8 151
46%
43%
1.01
0.11
EUR
EUR
45%
1:100