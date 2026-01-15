- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 151
盈利交易:
3 771 (46.26%)
亏损交易:
4 380 (53.74%)
最好交易:
318.45 EUR
最差交易:
-277.31 EUR
毛利:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
毛利亏损:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
最大连续赢利:
42 (1 088.61 EUR)
最大连续盈利:
1 491.24 EUR (36)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.10%
最大入金加载:
8.01%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
140
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.13
长期交易:
4 806 (58.96%)
短期交易:
3 345 (41.04%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.11 EUR
平均利润:
17.87 EUR
平均损失:
-15.18 EUR
最大连续失误:
50 (-1 351.50 EUR)
最大连续亏损:
-1 358.35 EUR (5)
每月增长:
16.49%
年度预测:
200.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 899.27 EUR
最大值:
7 019.47 EUR (229.77%)
相对跌幅:
结余:
44.92% (7 019.47 EUR)
净值:
0.67% (117.68 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1191
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|825
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|139K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +318.45 EUR
最差交易: -277 EUR
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 088.61 EUR
最大连续亏损: -1 351.50 EUR
