可靠性
75
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 151
盈利交易:
3 771 (46.26%)
亏损交易:
4 380 (53.74%)
最好交易:
318.45 EUR
最差交易:
-277.31 EUR
毛利:
67 401.76 EUR (30 551 752 pips)
毛利亏损:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
最大连续赢利:
42 (1 088.61 EUR)
最大连续盈利:
1 491.24 EUR (36)
夏普比率:
0.01
交易活动:
43.10%
最大入金加载:
8.01%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
140
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.13
长期交易:
4 806 (58.96%)
短期交易:
3 345 (41.04%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.11 EUR
平均利润:
17.87 EUR
平均损失:
-15.18 EUR
最大连续失误:
50 (-1 351.50 EUR)
最大连续亏损:
-1 358.35 EUR (5)
每月增长:
16.49%
年度预测:
200.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 899.27 EUR
最大值:
7 019.47 EUR (229.77%)
相对跌幅:
结余:
44.92% (7 019.47 EUR)
净值:
0.67% (117.68 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1191
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
[NQ100] 1.7K
US100 825
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
[NQ100] 3.3M
US100 139K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +318.45 EUR
最差交易: -277 EUR
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 088.61 EUR
最大连续亏损: -1 351.50 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AdmiralsGroup-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
