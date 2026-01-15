SegnaliSezioni
Piotr Januszkiewicz

Piotr

Piotr Januszkiewicz
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
AdmiralsGroup-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 143
Profit Trade:
3 763 (46.21%)
Loss Trade:
4 380 (53.79%)
Best Trade:
318.45 EUR
Worst Trade:
-277.31 EUR
Profitto lordo:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Perdita lorda:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 088.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
39.88%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
4 798 (58.92%)
Short Trade:
3 345 (41.08%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.11 EUR
Profitto medio:
17.91 EUR
Perdita media:
-15.18 EUR
Massime perdite consecutive:
50 (-1 351.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 358.35 EUR (5)
Crescita mensile:
16.45%
Previsione annuale:
199.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 899.27 EUR
Massimale:
7 019.47 EUR (229.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.92% (7 019.47 EUR)
Per equità:
0.67% (117.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[NQ100] 6000
US100 1183
GERMANY40 620
GBPUSD 148
USDJPY 83
USDCAD 30
EURUSD 27
USDCHF 15
AUDCAD 9
GOLD 4
CRUDOIL 3
CADJPY 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
BTCUSD 3
BRENT 2
#GOOG 2
NGAS 1
[IBEX35] 1
#AAPL 1
[ASX200] 1
[HSI50] 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[NQ100] 1.7K
US100 818
GERMANY40 1.6K
GBPUSD -2.7K
USDJPY -129
USDCAD -95
EURUSD -8
USDCHF -24
AUDCAD -37
GOLD -5
CRUDOIL -1
CADJPY -5
CADCHF 0
AUDUSD 1
BTCUSD -10
BRENT -1
#GOOG -4
NGAS -5
[IBEX35] 0
#AAPL -2
[ASX200] 0
[HSI50] -1
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[NQ100] 3.3M
US100 138K
GERMANY40 382K
GBPUSD -21K
USDJPY -13K
USDCAD -4.1K
EURUSD -783
USDCHF -626
AUDCAD -1.4K
GOLD -465
CRUDOIL -8
CADJPY -68
CADCHF -4
AUDUSD 11
BTCUSD -100K
BRENT -7
#GOOG 0
NGAS -4
[IBEX35] -151
#AAPL 31
[ASX200] -100
[HSI50] -750
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +318.45 EUR
Worst Trade: -277 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 088.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 351.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.19 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Non ci sono recensioni
2026.01.15 13:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.