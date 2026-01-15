- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 143
Profit Trade:
3 763 (46.21%)
Loss Trade:
4 380 (53.79%)
Best Trade:
318.45 EUR
Worst Trade:
-277.31 EUR
Profitto lordo:
67 395.79 EUR (30 550 766 pips)
Perdita lorda:
-66 495.28 EUR (26 904 362 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 088.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 491.24 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
39.88%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
149
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
4 798 (58.92%)
Short Trade:
3 345 (41.08%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.11 EUR
Profitto medio:
17.91 EUR
Perdita media:
-15.18 EUR
Massime perdite consecutive:
50 (-1 351.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 358.35 EUR (5)
Crescita mensile:
16.45%
Previsione annuale:
199.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 899.27 EUR
Massimale:
7 019.47 EUR (229.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.92% (7 019.47 EUR)
Per equità:
0.67% (117.68 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|[NQ100]
|6000
|US100
|1183
|GERMANY40
|620
|GBPUSD
|148
|USDJPY
|83
|USDCAD
|30
|EURUSD
|27
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|9
|GOLD
|4
|CRUDOIL
|3
|CADJPY
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|3
|BRENT
|2
|#GOOG
|2
|NGAS
|1
|[IBEX35]
|1
|#AAPL
|1
|[ASX200]
|1
|[HSI50]
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|[NQ100]
|1.7K
|US100
|818
|GERMANY40
|1.6K
|GBPUSD
|-2.7K
|USDJPY
|-129
|USDCAD
|-95
|EURUSD
|-8
|USDCHF
|-24
|AUDCAD
|-37
|GOLD
|-5
|CRUDOIL
|-1
|CADJPY
|-5
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|-10
|BRENT
|-1
|#GOOG
|-4
|NGAS
|-5
|[IBEX35]
|0
|#AAPL
|-2
|[ASX200]
|0
|[HSI50]
|-1
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|[NQ100]
|3.3M
|US100
|138K
|GERMANY40
|382K
|GBPUSD
|-21K
|USDJPY
|-13K
|USDCAD
|-4.1K
|EURUSD
|-783
|USDCHF
|-626
|AUDCAD
|-1.4K
|GOLD
|-465
|CRUDOIL
|-8
|CADJPY
|-68
|CADCHF
|-4
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|-100K
|BRENT
|-7
|#GOOG
|0
|NGAS
|-4
|[IBEX35]
|-151
|#AAPL
|31
|[ASX200]
|-100
|[HSI50]
|-750
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +318.45 EUR
Worst Trade: -277 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 088.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 351.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 99
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
75
0%
8 143
46%
40%
1.01
0.11
EUR
EUR
45%
1:100