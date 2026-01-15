SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
43 (76.78%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (23.21%)
En iyi işlem:
13.70 USD
En kötü işlem:
-24.09 USD
Brüt kâr:
194.52 USD (19 729 pips)
Brüt zarar:
-144.15 USD (14 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (54.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.72 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
26 (46.43%)
Satış işlemleri:
30 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-11.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.34 USD (2)
Aylık büyüme:
15.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.26 USD
Maksimum:
42.20 USD (8.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.72% (42.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.70 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 daha fazla...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

İnceleme yok
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
