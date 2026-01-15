- Büyüme
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
43 (76.78%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (23.21%)
En iyi işlem:
13.70 USD
En kötü işlem:
-24.09 USD
Brüt kâr:
194.52 USD (19 729 pips)
Brüt zarar:
-144.15 USD (14 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (54.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.72 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
26 (46.43%)
Satış işlemleri:
30 (53.57%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
4.52 USD
Ortalama zarar:
-11.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.34 USD (2)
Aylık büyüme:
15.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.26 USD
Maksimum:
42.20 USD (8.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.72% (42.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.70 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +54.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
İnceleme yok