- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
43 (76.78%)
損失トレード:
13 (23.21%)
ベストトレード:
13.70 USD
最悪のトレード:
-24.09 USD
総利益:
194.52 USD (19 729 pips)
総損失:
-144.15 USD (14 177 pips)
最大連続の勝ち:
9 (54.72 USD)
最大連続利益:
54.72 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
26 (46.43%)
短いトレード:
30 (53.57%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-11.09 USD
最大連続の負け:
2 (-24.34 USD)
最大連続損失:
-24.34 USD (2)
月間成長:
15.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.26 USD
最大の:
42.20 USD (8.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.72% (42.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.70 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +54.72 USD
最大連続損失: -24.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
レビューなし