Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
43 (76.78%)
損失トレード:
13 (23.21%)
ベストトレード:
13.70 USD
最悪のトレード:
-24.09 USD
総利益:
194.52 USD (19 729 pips)
総損失:
-144.15 USD (14 177 pips)
最大連続の勝ち:
9 (54.72 USD)
最大連続利益:
54.72 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
26 (46.43%)
短いトレード:
30 (53.57%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-11.09 USD
最大連続の負け:
2 (-24.34 USD)
最大連続損失:
-24.34 USD (2)
月間成長:
15.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.26 USD
最大の:
42.20 USD (8.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.72% (42.16 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.70 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +54.72 USD
最大連続損失: -24.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 より多く...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
