Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
43 (76.78%)
Убыточных трейдов:
13 (23.21%)
Лучший трейд:
13.70 USD
Худший трейд:
-24.09 USD
Общая прибыль:
194.52 USD (19 729 pips)
Общий убыток:
-144.15 USD (14 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (54.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.72 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
26 (46.43%)
Коротких трейдов:
30 (53.57%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-11.09 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.34 USD (2)
Прирост в месяц:
15.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.26 USD
Максимальная:
42.20 USD (8.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.72% (42.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
