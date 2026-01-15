СигналыРазделы
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
43 (76.78%)
Убыточных трейдов:
13 (23.21%)
Лучший трейд:
13.70 USD
Худший трейд:
-24.09 USD
Общая прибыль:
194.52 USD (19 729 pips)
Общий убыток:
-144.15 USD (14 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (54.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.72 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
26 (46.43%)
Коротких трейдов:
30 (53.57%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-11.09 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.34 USD (2)
Прирост в месяц:
15.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.26 USD
Максимальная:
42.20 USD (8.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.72% (42.16 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 56
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.6K
Лучший трейд: +13.70 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +54.72 USD
Макс. убыток в серии: -24.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 95...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

Нет отзывов
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
