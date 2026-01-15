- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
43 (76.78%)
亏损交易:
13 (23.21%)
最好交易:
13.70 USD
最差交易:
-24.09 USD
毛利:
194.52 USD (19 729 pips)
毛利亏损:
-144.15 USD (14 177 pips)
最大连续赢利:
9 (54.72 USD)
最大连续盈利:
54.72 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.19
长期交易:
26 (46.43%)
短期交易:
30 (53.57%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-11.09 USD
最大连续失误:
2 (-24.34 USD)
最大连续亏损:
-24.34 USD (2)
每月增长:
15.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.26 USD
最大值:
42.20 USD (8.73%)
相对跌幅:
结余:
8.72% (42.16 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.70 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +54.72 USD
最大连续亏损: -24.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
