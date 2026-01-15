시그널섹션
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
56
이익 거래:
43 (76.78%)
손실 거래:
13 (23.21%)
최고의 거래:
13.70 USD
최악의 거래:
-24.09 USD
총 수익:
194.52 USD (19 729 pips)
총 손실:
-144.15 USD (14 177 pips)
연속 최대 이익:
9 (54.72 USD)
연속 최대 이익:
54.72 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
26 (46.43%)
숏(주식차입매도):
30 (53.57%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-11.09 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.34 USD)
연속 최대 손실:
-24.34 USD (2)
월별 성장률:
15.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.26 USD
최대한의:
42.20 USD (8.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.72% (42.16 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 50
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.6K
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +13.70 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +54.72 USD
연속 최대 손실: -24.34 USD

This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

리뷰 없음
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
