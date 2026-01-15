- 자본
- 축소
트레이드:
56
이익 거래:
43 (76.78%)
손실 거래:
13 (23.21%)
최고의 거래:
13.70 USD
최악의 거래:
-24.09 USD
총 수익:
194.52 USD (19 729 pips)
총 손실:
-144.15 USD (14 177 pips)
연속 최대 이익:
9 (54.72 USD)
연속 최대 이익:
54.72 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
26 (46.43%)
숏(주식차입매도):
30 (53.57%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
4.52 USD
평균 손실:
-11.09 USD
연속 최대 손실:
2 (-24.34 USD)
연속 최대 손실:
-24.34 USD (2)
월별 성장률:
15.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.26 USD
최대한의:
42.20 USD (8.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.72% (42.16 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.70 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +54.72 USD
연속 최대 손실: -24.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
리뷰 없음