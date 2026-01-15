SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
43 (76.78%)
Transacciones Irrentables:
13 (23.21%)
Mejor transacción:
13.70 USD
Peor transacción:
-24.09 USD
Beneficio Bruto:
194.52 USD (19 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-144.15 USD (14 177 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (54.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.72 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
26 (46.43%)
Transacciones Cortas:
30 (53.57%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-11.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.34 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.26 USD
Máxima:
42.20 USD (8.73%)
Reducción relativa:
De balance:
8.72% (42.16 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.70 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +54.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.67 × 29541
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 95...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

No hay comentarios
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
