Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
43 (76.78%)
Transacciones Irrentables:
13 (23.21%)
Mejor transacción:
13.70 USD
Peor transacción:
-24.09 USD
Beneficio Bruto:
194.52 USD (19 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-144.15 USD (14 177 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (54.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.72 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
26 (46.43%)
Transacciones Cortas:
30 (53.57%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-11.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-24.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.34 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.26 USD
Máxima:
42.20 USD (8.73%)
Reducción relativa:
De balance:
8.72% (42.16 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.70 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +54.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 29541
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
otros 95...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
