- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
43 (76.78%)
Verlusttrades:
13 (23.21%)
Bester Trade:
13.70 USD
Schlechtester Trade:
-24.09 USD
Bruttoprofit:
194.52 USD (19 729 pips)
Bruttoverlust:
-144.15 USD (14 177 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (54.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.72 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
26 (46.43%)
Short-Positionen:
30 (53.57%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.26 USD
Maximaler:
42.20 USD (8.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.72% (42.16 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.70 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
Keine Bewertungen