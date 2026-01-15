SignaleKategorien
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
43 (76.78%)
Verlusttrades:
13 (23.21%)
Bester Trade:
13.70 USD
Schlechtester Trade:
-24.09 USD
Bruttoprofit:
194.52 USD (19 729 pips)
Bruttoverlust:
-144.15 USD (14 177 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (54.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54.72 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
26 (46.43%)
Short-Positionen:
30 (53.57%)
Profit-Faktor:
1.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-24.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.20%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.26 USD
Maximaler:
42.20 USD (8.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.72% (42.16 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.70 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
noch 95 ...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

Keine Bewertungen
2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
