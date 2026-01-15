SinaisSeções
Lachezar Krastev

GOLD Scalper PRO

Lachezar Krastev
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
43 (76.78%)
Negociações com perda:
13 (23.21%)
Melhor negociação:
13.70 USD
Pior negociação:
-24.09 USD
Lucro bruto:
194.52 USD (19 729 pips)
Perda bruta:
-144.15 USD (14 177 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (54.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.72 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
26 (46.43%)
Negociações curtas:
30 (53.57%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-11.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.34 USD (2)
Crescimento mensal:
15.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.26 USD
Máximo:
42.20 USD (8.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.72% (42.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 50
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.70 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +54.72 USD
Máxima perda consecutiva: -24.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29540
95 mais ...
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor. 

GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507

GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508

2026.01.15 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
