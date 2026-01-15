- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
43 (76.78%)
Negociações com perda:
13 (23.21%)
Melhor negociação:
13.70 USD
Pior negociação:
-24.09 USD
Lucro bruto:
194.52 USD (19 729 pips)
Perda bruta:
-144.15 USD (14 177 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (54.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.72 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
26 (46.43%)
Negociações curtas:
30 (53.57%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-11.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-24.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.34 USD (2)
Crescimento mensal:
15.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.26 USD
Máximo:
42.20 USD (8.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.72% (42.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|50
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.70 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +54.72 USD
Máxima perda consecutiva: -24.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29540
95 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is the official signal account of GOLD Scalper PRO expert advisor.
GOLD Scalper PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33507
GOLD Scalper PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/33508
Sem comentários