SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD3155
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
239 (73.08%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (26.91%)
En iyi işlem:
587.67 USD
En kötü işlem:
-717.25 USD
Brüt kâr:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Brüt zarar:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (347.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 046.35 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
162 (49.54%)
Satış işlemleri:
165 (50.46%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
32.23 USD
Ortalama zarar:
-91.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-326.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 743.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 603.83 USD
Maksimum:
4 019.34 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (4 019.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 327
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -337
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 212K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +587.67 USD
En kötü işlem: -717 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +347.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -326.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
İnceleme yok
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
