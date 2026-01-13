- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
239 (73.08%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (26.91%)
En iyi işlem:
587.67 USD
En kötü işlem:
-717.25 USD
Brüt kâr:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Brüt zarar:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (347.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 046.35 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
162 (49.54%)
Satış işlemleri:
165 (50.46%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
32.23 USD
Ortalama zarar:
-91.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-326.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 743.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 603.83 USD
Maksimum:
4 019.34 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (4 019.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-337
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|212K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +587.67 USD
En kötü işlem: -717 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +347.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -326.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
İnceleme yok