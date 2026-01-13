- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
327
Negociações com lucro:
239 (73.08%)
Negociações com perda:
88 (26.91%)
Melhor negociação:
587.67 USD
Pior negociação:
-717.25 USD
Lucro bruto:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Perda bruta:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (347.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 046.35 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
117
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
162 (49.54%)
Negociações curtas:
165 (50.46%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-1.03 USD
Lucro médio:
32.23 USD
Perda média:
-91.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-326.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 743.98 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 603.83 USD
Máximo:
4 019.34 USD (18.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.49% (4 019.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-337
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|212K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +587.67 USD
Pior negociação: -717 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +347.39 USD
Máxima perda consecutiva: -326.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
