- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
239 (73.08%)
Убыточных трейдов:
88 (26.91%)
Лучший трейд:
587.67 USD
Худший трейд:
-717.25 USD
Общая прибыль:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Общий убыток:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (347.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 046.35 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
117
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
162 (49.54%)
Коротких трейдов:
165 (50.46%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.03 USD
Средняя прибыль:
32.23 USD
Средний убыток:
-91.36 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-326.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 743.98 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 603.83 USD
Максимальная:
4 019.34 USD (18.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.49% (4 019.34 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +587.67 USD
Худший трейд: -717 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +347.39 USD
Макс. убыток в серии: -326.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Нет отзывов