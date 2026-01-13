СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD3155
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
239 (73.08%)
Убыточных трейдов:
88 (26.91%)
Лучший трейд:
587.67 USD
Худший трейд:
-717.25 USD
Общая прибыль:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Общий убыток:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (347.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 046.35 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
117
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
162 (49.54%)
Коротких трейдов:
165 (50.46%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.03 USD
Средняя прибыль:
32.23 USD
Средний убыток:
-91.36 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-326.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 743.98 USD (3)
Прирост в месяц:
-1.60%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 603.83 USD
Максимальная:
4 019.34 USD (18.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.49% (4 019.34 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -337
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 212K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +587.67 USD
Худший трейд: -717 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +347.39 USD
Макс. убыток в серии: -326.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Нет отзывов
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
