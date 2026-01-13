SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD3155
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
327
Gewinntrades:
239 (73.08%)
Verlusttrades:
88 (26.91%)
Bester Trade:
587.67 USD
Schlechtester Trade:
-717.25 USD
Bruttoprofit:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Bruttoverlust:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (347.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 046.35 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
40 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
162 (49.54%)
Short-Positionen:
165 (50.46%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-326.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 743.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 603.83 USD
Maximaler:
4 019.34 USD (18.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.49% (4 019.34 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 327
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -337
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 212K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +587.67 USD
Schlechtester Trade: -717 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
