Trades insgesamt:
327
Gewinntrades:
239 (73.08%)
Verlusttrades:
88 (26.91%)
Bester Trade:
587.67 USD
Schlechtester Trade:
-717.25 USD
Bruttoprofit:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Bruttoverlust:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (347.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 046.35 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
40 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
162 (49.54%)
Short-Positionen:
165 (50.46%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-326.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 743.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-1.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 603.83 USD
Maximaler:
4 019.34 USD (18.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.49% (4 019.34 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +587.67 USD
Schlechtester Trade: -717 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +347.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
