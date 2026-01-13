- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
239 (73.08%)
Loss Trade:
88 (26.91%)
Best Trade:
587.67 USD
Worst Trade:
-717.25 USD
Profitto lordo:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Perdita lorda:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (347.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 046.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
162 (49.54%)
Short Trade:
165 (50.46%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.03 USD
Profitto medio:
32.23 USD
Perdita media:
-91.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-326.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 743.98 USD (3)
Crescita mensile:
-1.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 603.83 USD
Massimale:
4 019.34 USD (18.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.49% (4 019.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +587.67 USD
Worst Trade: -717 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +347.39 USD
Massima perdita consecutiva: -326.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Non ci sono recensioni