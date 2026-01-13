SegnaliSezioni
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
327
Profit Trade:
239 (73.08%)
Loss Trade:
88 (26.91%)
Best Trade:
587.67 USD
Worst Trade:
-717.25 USD
Profitto lordo:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Perdita lorda:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (347.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 046.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
162 (49.54%)
Short Trade:
165 (50.46%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-1.03 USD
Profitto medio:
32.23 USD
Perdita media:
-91.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-326.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 743.98 USD (3)
Crescita mensile:
-1.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 603.83 USD
Massimale:
4 019.34 USD (18.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.49% (4 019.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -337
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 212K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +587.67 USD
Worst Trade: -717 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +347.39 USD
Massima perdita consecutiva: -326.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 più
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Non ci sono recensioni
