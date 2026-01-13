SignauxSections
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
239 (73.08%)
Perte trades:
88 (26.91%)
Meilleure transaction:
587.67 USD
Pire transaction:
-717.25 USD
Bénéfice brut:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Perte brute:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (347.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 046.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
117
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
162 (49.54%)
Courts trades:
165 (50.46%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-1.03 USD
Bénéfice moyen:
32.23 USD
Perte moyenne:
-91.36 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-326.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 743.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 603.83 USD
Maximal:
4 019.34 USD (18.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.49% (4 019.34 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -337
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 212K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +587.67 USD
Pire transaction: -717 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +347.39 USD
Perte consécutive maximale: -326.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 plus...
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
Aucun avis
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
