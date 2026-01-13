SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XAUUSD3155
Ding Qiu

XAUUSD3155

Ding Qiu
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -2%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
327
Transacciones Rentables:
239 (73.08%)
Transacciones Irrentables:
88 (26.91%)
Mejor transacción:
587.67 USD
Peor transacción:
-717.25 USD
Beneficio Bruto:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (347.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 046.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
162 (49.54%)
Transacciones Cortas:
165 (50.46%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-1.03 USD
Beneficio medio:
32.23 USD
Pérdidas medias:
-91.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-326.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 743.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 603.83 USD
Máxima:
4 019.34 USD (18.49%)
Reducción relativa:
De balance:
18.49% (4 019.34 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -337
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 212K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +587.67 USD
Peor transacción: -717 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +347.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
otros 53...
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
No hay comentarios
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
