Total de Trades:
327
Transacciones Rentables:
239 (73.08%)
Transacciones Irrentables:
88 (26.91%)
Mejor transacción:
587.67 USD
Peor transacción:
-717.25 USD
Beneficio Bruto:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (347.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 046.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
117
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
162 (49.54%)
Transacciones Cortas:
165 (50.46%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-1.03 USD
Beneficio medio:
32.23 USD
Pérdidas medias:
-91.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-326.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 743.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
-1.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 603.83 USD
Máxima:
4 019.34 USD (18.49%)
Reducción relativa:
De balance:
18.49% (4 019.34 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +587.67 USD
Peor transacción: -717 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +347.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
