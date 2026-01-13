- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
327
利益トレード:
239 (73.08%)
損失トレード:
88 (26.91%)
ベストトレード:
587.67 USD
最悪のトレード:
-717.25 USD
総利益:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
総損失:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
最大連続の勝ち:
31 (347.39 USD)
最大連続利益:
1 046.35 USD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
117
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
162 (49.54%)
短いトレード:
165 (50.46%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-1.03 USD
平均利益:
32.23 USD
平均損失:
-91.36 USD
最大連続の負け:
7 (-326.21 USD)
最大連続損失:
-1 743.98 USD (3)
月間成長:
-1.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 603.83 USD
最大の:
4 019.34 USD (18.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.49% (4 019.34 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +587.67 USD
最悪のトレード: -717 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +347.39 USD
最大連続損失: -326.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
