- 자본
- 축소
트레이드:
328
이익 거래:
240 (73.17%)
손실 거래:
88 (26.83%)
최고의 거래:
587.67 USD
최악의 거래:
-717.25 USD
총 수익:
7 742.27 USD (1 363 493 pips)
총 손실:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
연속 최대 이익:
31 (347.39 USD)
연속 최대 이익:
1 046.35 USD (11)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
4.57%
최대 입금량:
1.10%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
116
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
-0.07
롱(주식매수):
162 (49.39%)
숏(주식차입매도):
166 (50.61%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.91 USD
평균 이익:
32.26 USD
평균 손실:
-91.36 USD
연속 최대 손실:
7 (-326.21 USD)
연속 최대 손실:
-1 743.98 USD (3)
월별 성장률:
-1.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 603.83 USD
최대한의:
4 019.34 USD (18.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.49% (4 019.34 USD)
자본금별:
0.31% (66.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-297
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|216K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +587.67 USD
최악의 거래: -717 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +347.39 USD
연속 최대 손실: -326.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
3
0%
328
73%
5%
0.96
-0.91
USD
USD
18%
1:200