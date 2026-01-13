- 成长
交易:
327
盈利交易:
239 (73.08%)
亏损交易:
88 (26.91%)
最好交易:
587.67 USD
最差交易:
-717.25 USD
毛利:
7 702.27 USD (1 359 493 pips)
毛利亏损:
-8 039.63 USD (1 147 137 pips)
最大连续赢利:
31 (347.39 USD)
最大连续盈利:
1 046.35 USD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
117
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
-0.08
长期交易:
162 (49.54%)
短期交易:
165 (50.46%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.03 USD
平均利润:
32.23 USD
平均损失:
-91.36 USD
最大连续失误:
7 (-326.21 USD)
最大连续亏损:
-1 743.98 USD (3)
每月增长:
-1.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 603.83 USD
最大值:
4 019.34 USD (18.49%)
相对跌幅:
结余:
18.49% (4 019.34 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-337
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|212K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +587.67 USD
最差交易: -717 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +347.39 USD
最大连续亏损: -326.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
主打黄金长期稳定盈利，控制最大回测30%以内
