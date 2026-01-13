SinyallerBölümler
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
83 (76.14%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (23.85%)
En iyi işlem:
90.53 USD
En kötü işlem:
-25.00 USD
Brüt kâr:
482.64 USD (417 087 pips)
Brüt zarar:
-170.73 USD (168 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (199.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
10.57
Alış işlemleri:
86 (78.90%)
Satış işlemleri:
23 (21.10%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-6.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.00 USD (1)
Aylık büyüme:
13.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.26 USD
Maksimum:
29.52 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.20% (29.52 USD)
Varlığa göre:
1.25% (33.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.53 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


İnceleme yok
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
