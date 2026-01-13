- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
83 (76.14%)
Verlusttrades:
26 (23.85%)
Bester Trade:
90.53 USD
Schlechtester Trade:
-25.00 USD
Bruttoprofit:
482.64 USD (417 087 pips)
Bruttoverlust:
-170.73 USD (168 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (199.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.48 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.74%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
86
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
10.57
Long-Positionen:
86 (78.90%)
Short-Positionen:
23 (21.10%)
Profit-Faktor:
2.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
13.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.26 USD
Maximaler:
29.52 USD (1.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.20% (29.52 USD)
Kapital:
1.25% (33.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
Bester Trade: +90.53 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|42.67 × 6
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
Keine Bewertungen
