Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
83 (76.14%)
Verlusttrades:
26 (23.85%)
Bester Trade:
90.53 USD
Schlechtester Trade:
-25.00 USD
Bruttoprofit:
482.64 USD (417 087 pips)
Bruttoverlust:
-170.73 USD (168 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (199.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.48 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.74%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
86
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
10.57
Long-Positionen:
86 (78.90%)
Short-Positionen:
23 (21.10%)
Profit-Faktor:
2.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-18.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
13.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.26 USD
Maximaler:
29.52 USD (1.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.20% (29.52 USD)
Kapital:
1.25% (33.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +90.53 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
42.67 × 6
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


Keine Bewertungen
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
