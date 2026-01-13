SeñalesSecciones
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
85 (76.57%)
Transacciones Irrentables:
26 (23.42%)
Mejor transacción:
90.53 USD
Peor transacción:
-25.00 USD
Beneficio Bruto:
487.27 USD (420 696 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.73 USD (168 546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (199.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.47%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
88
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
10.72
Transacciones Largas:
88 (79.28%)
Transacciones Cortas:
23 (20.72%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
2.85 USD
Beneficio medio:
5.73 USD
Pérdidas medias:
-6.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-18.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.26 USD
Máxima:
29.52 USD (1.20%)
Reducción relativa:
De balance:
1.20% (29.52 USD)
De fondos:
1.48% (40.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 107
USOIL 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 300
USOIL 13
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 251K
USOIL 1.3K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +90.53 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +199.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
66.70 × 20
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


No hay comentarios
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
