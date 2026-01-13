시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / OngHeng888
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
109
이익 거래:
83 (76.14%)
손실 거래:
26 (23.85%)
최고의 거래:
90.53 USD
최악의 거래:
-25.00 USD
총 수익:
482.64 USD (417 087 pips)
총 손실:
-170.73 USD (168 546 pips)
연속 최대 이익:
18 (199.48 USD)
연속 최대 이익:
199.48 USD (18)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.74%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
10.57
롱(주식매수):
86 (78.90%)
숏(주식차입매도):
23 (21.10%)
수익 요인:
2.83
기대수익:
2.86 USD
평균 이익:
5.81 USD
평균 손실:
-6.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-18.17 USD)
연속 최대 손실:
-25.00 USD (1)
월별 성장률:
13.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.26 USD
최대한의:
29.52 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.20% (29.52 USD)
자본금별:
1.20% (32.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +90.53 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.48 USD
연속 최대 손실: -18.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
RoboForex-Pro
14.00 × 1
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


리뷰 없음
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
OngHeng888
월별 30 USD
13%
0
0
USD
2.7K
USD
2
0%
109
76%
100%
2.82
2.86
USD
1%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.