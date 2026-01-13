- 자본
트레이드:
109
이익 거래:
83 (76.14%)
손실 거래:
26 (23.85%)
최고의 거래:
90.53 USD
최악의 거래:
-25.00 USD
총 수익:
482.64 USD (417 087 pips)
총 손실:
-170.73 USD (168 546 pips)
연속 최대 이익:
18 (199.48 USD)
연속 최대 이익:
199.48 USD (18)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.74%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
10.57
롱(주식매수):
86 (78.90%)
숏(주식차입매도):
23 (21.10%)
수익 요인:
2.83
기대수익:
2.86 USD
평균 이익:
5.81 USD
평균 손실:
-6.57 USD
연속 최대 손실:
3 (-18.17 USD)
연속 최대 손실:
-25.00 USD (1)
월별 성장률:
13.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.26 USD
최대한의:
29.52 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.20% (29.52 USD)
자본금별:
1.20% (32.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +90.53 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.48 USD
연속 최대 손실: -18.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
RoboForex-Pro
|14.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
