- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
83 (76.14%)
亏损交易:
26 (23.85%)
最好交易:
90.53 USD
最差交易:
-25.00 USD
毛利:
482.64 USD (417 087 pips)
毛利亏损:
-170.73 USD (168 546 pips)
最大连续赢利:
18 (199.48 USD)
最大连续盈利:
199.48 USD (18)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
10.57
长期交易:
86 (78.90%)
短期交易:
23 (21.10%)
利润因子:
2.83
预期回报:
2.86 USD
平均利润:
5.81 USD
平均损失:
-6.57 USD
最大连续失误:
3 (-18.17 USD)
最大连续亏损:
-25.00 USD (1)
每月增长:
13.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.26 USD
最大值:
29.52 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (29.52 USD)
净值:
1.25% (33.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.53 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.48 USD
最大连续亏损: -18.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
RoboForex-Pro
|53.31 × 13
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
