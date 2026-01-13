信号部分
信号 / MetaTrader 5 / OngHeng888
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
109
盈利交易:
83 (76.14%)
亏损交易:
26 (23.85%)
最好交易:
90.53 USD
最差交易:
-25.00 USD
毛利:
482.64 USD (417 087 pips)
毛利亏损:
-170.73 USD (168 546 pips)
最大连续赢利:
18 (199.48 USD)
最大连续盈利:
199.48 USD (18)
夏普比率:
0.27
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
86
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
10.57
长期交易:
86 (78.90%)
短期交易:
23 (21.10%)
利润因子:
2.83
预期回报:
2.86 USD
平均利润:
5.81 USD
平均损失:
-6.57 USD
最大连续失误:
3 (-18.17 USD)
最大连续亏损:
-25.00 USD (1)
每月增长:
13.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.26 USD
最大值:
29.52 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (29.52 USD)
净值:
1.25% (33.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +90.53 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.48 USD
最大连续亏损: -18.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
53.31 × 13
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


没有评论
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
