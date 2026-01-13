- Crescita
Trade:
109
Profit Trade:
83 (76.14%)
Loss Trade:
26 (23.85%)
Best Trade:
90.53 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
482.64 USD (417 087 pips)
Perdita lorda:
-170.73 USD (168 546 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (199.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.57
Long Trade:
86 (78.90%)
Short Trade:
23 (21.10%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.00 USD (1)
Crescita mensile:
13.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.26 USD
Massimale:
29.52 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.20% (29.52 USD)
Per equità:
1.25% (33.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.53 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +199.48 USD
Massima perdita consecutiva: -18.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
Non ci sono recensioni
