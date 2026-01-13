SegnaliSezioni
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
83 (76.14%)
Loss Trade:
26 (23.85%)
Best Trade:
90.53 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
482.64 USD (417 087 pips)
Perdita lorda:
-170.73 USD (168 546 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (199.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
199.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.57
Long Trade:
86 (78.90%)
Short Trade:
23 (21.10%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.00 USD (1)
Crescita mensile:
13.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.26 USD
Massimale:
29.52 USD (1.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.20% (29.52 USD)
Per equità:
1.25% (33.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.53 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +199.48 USD
Massima perdita consecutiva: -18.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


Non ci sono recensioni
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
