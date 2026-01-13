СигналыРазделы
Cai Liang

OngHeng888

Cai Liang
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
83 (76.14%)
Убыточных трейдов:
26 (23.85%)
Лучший трейд:
90.53 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
482.64 USD (417 087 pips)
Общий убыток:
-170.73 USD (168 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (199.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.48 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
10.57
Длинных трейдов:
86 (78.90%)
Коротких трейдов:
23 (21.10%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.86 USD
Средняя прибыль:
5.81 USD
Средний убыток:
-6.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.00 USD (1)
Прирост в месяц:
13.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.26 USD
Максимальная:
29.52 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (29.52 USD)
По эквити:
1.25% (33.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 106
USOIL 2
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 297
USOIL 12
GBPJPY 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 247K
USOIL 1.2K
GBPJPY 93
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +90.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.48 USD
Макс. убыток в серии: -18.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
RoboForex-Pro
40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

https://www.mql5.com/en/market/product/23529

Joint Us and Success Together.


Cheers...!!!


Нет отзывов
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
