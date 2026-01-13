- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
83 (76.14%)
Убыточных трейдов:
26 (23.85%)
Лучший трейд:
90.53 USD
Худший трейд:
-25.00 USD
Общая прибыль:
482.64 USD (417 087 pips)
Общий убыток:
-170.73 USD (168 546 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (199.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.48 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
10.57
Длинных трейдов:
86 (78.90%)
Коротких трейдов:
23 (21.10%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
2.86 USD
Средняя прибыль:
5.81 USD
Средний убыток:
-6.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-18.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.00 USD (1)
Прирост в месяц:
13.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.26 USD
Максимальная:
29.52 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (29.52 USD)
По эквити:
1.25% (33.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|USOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|297
|USOIL
|12
|GBPJPY
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|247K
|USOIL
|1.2K
|GBPJPY
|93
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +90.53 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.48 USD
Макс. убыток в серии: -18.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|40.25 × 8
OngHeng888 signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.
It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.
https://www.mql5.com/en/market/product/23529
Joint Us and Success Together.
Cheers...!!!
Нет отзывов
